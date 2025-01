Inter-news.it - LIVE Inter-Milan 2-1: Theo Hernandez accorcia le distanze

è la finale di Supercoppa italiana. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i rossoneri allenati da Sergio Conceicao. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.00 italiane (22.00 locali), si gioca all’Al-Awwal Park Stadium di Riad.2-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP54? Cartellino giallo per Dumfries, che ferma in velocità.53? Grande conclusione in girata di Mkhitaryan, che trova solamente le mani di Maignan.52? GOL: su punizionetrova l’angolo giusto. Ora partita riaperta.50? Cartellino giallo per Mkhitaryan, che stende subito Leao al limite dell’area.49? Cambio nel: esce Jimenez ed entra Leao.Lancio per Taremi che ha un controllo meraviglioso, se la porta avanti e con la freddezza del campione raddoppia.