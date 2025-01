Anteprima24.it - La Ditar Benevento vince e convince nella prima gara del nuovo anno

Tempo di lettura: 2 minutiVolevare a tutti i costi laSmile, ed iniziare l’con una vittoria , e con una grande prova corale ha fatto sua la contesa con il punteggio finale fissato sul 54-33 a scapito della Virtus Pozzuoli. Partita molto sentita per l’importante posta in palio, ma sin da subito la Smile con una grande pressione difensiva ha messo la freccia portandosi in vantaggio e chiudendo il primo quarto con il punteggio di 18-10.Il secondo quarto ha visto la Virtus Pozzuoli rientrare gradualmente in partita ma a metàsi va al riposo con la squadra gialloblù avanti 29-19. Terzo quarto giocato con l’attenzione giusta prendendo ancora un piccolo vantaggio e chiudendo il parziale 12-7 ed il totale di 41-26.Ultimo quarto giocato dai ragazzi beneventani gestendo ottimamente la partita anche per il grande sforzo profuso nei primi tre e, alla sirena finale, il risultato e stato di 54-33.