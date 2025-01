Thesocialpost.it - Iran, mullah rimprovera una ragazza senza velo: lei gli strappa il turbante

Una giovane donna ha suscitato clamore all’aeroporto di Teheran, reagendo con forza a un rimprovero da parte di unper il suo abbigliamento, giudicato non conforme alle norme islamiche. Priva di hijab, lanon solo ha affrontato verbalmente il religioso, ma ha compiuto un gesto di grande impatto: gli hato il, srotolandolo e indossandolo come.L’episodio, registrato in un video che ha rapidamente fatto il giro dei social media, è stato condiviso da Masih Alinejad, giornalista e attivista di spicco nella lotta per i diritti delle donne in. La scena mostra la giovane che, lungi dal limitarsi a un atto simbolico, continua a esprimere la propria rabbia e frustrazione contro il, incarnando il crescente malcontento verso le rigide imposizioni del regime.