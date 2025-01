Inter-news.it - Inter-Milan, un derby che vale molto più del trofeo in palio

, alle 20 ora italiana di stasera, assegna la Supercoppa Italiana. C’è unin Arabia Saudita per il primodel nuovo anno, una finale che accende di nuovo la rivalità anche fuori dai confini cittadini.COPPA IN– Rieccolo, ilapre il 2025 di trofei, con la finale di Supercoppa Italiana, in uno scenario che si è concretizzato nello spazio di quarantotto ore. Prima la vittoria dei campioni in carica sull’Atalanta, poi quella dei rossoneri su autogol contro la Juventus. E così, dal nulla e con soli tre giorni d’anticipo, è spuntato un nuovo incontro coi rivali cittadini che però nemmeno si gioca in Italia. Bensì di nuovo in Arabia Saudita, come due anni fa quando fu un trionfo (0-3). Replicare quel successo, a prescindere dal risultato, vorrebbe dire mettere una nuova bandierina nel palmarès e nel dominio nella stracittadina.