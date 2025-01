Ilnapolista.it - Il Monza senza gli investimenti Fininvest è crollato, persino gli acquirenti trovati si sono tirati indietro (Libero)

tempi bui per il, che da quando è arrivato in Serie A, non ha mai riscontrato problemi per salvarsi nel massimo campionato italiano. Oraultimi in classifica. Con le cessioni di Di Gregorio, Colpani e Carlos Augusto hanno messo su circa 35 milioni, ma nestati reinvestiti quest’estate meno di dieci.Il crollo delgliscrive:Ilsempre più ultimo in classifica ricorda che nel calcio dipende tutto dalla proprietà. Quando è solida e sa cosa fare, va tutto bene. Quando non esiste più, come in questo caso dopo la morte di Berlusconi, e inizia a cercare, le cose diventano difficili. I segnali del fallimento erano evidenti in estate, il mercato è stato condotto con l’idea di monetizzare il monetizzabile. Un netto cambio di gestione rispetto alle due estati precedenti quandoaveva immesso 49 e 45 milioni per gli acquisti, allestendo una squadra in grado di salvarsi due volte in tranquillità.