Here e Ritorno al Futuro | la sfida tra de-aging e trucco prostetico

Leggi su Cinefilos.it

al: latra de-di Robert Zemeckis uscirà il 9 gennaio al cinema e offre la possibilità di confrontare questo lavoro con uno dei più famosi del regista americano:al. Mentre Robert Zemeckis ha diretto tutti i tipi di film amati come Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Cast Away,alè probabilmente l’opera più popolare e influente del regista. Le impronte digitali dialsono ancora visibili 39 anni dopo l’uscita del film, con un aspetto diche richiama l’iconico film sui viaggi nel tempo.del 2024 è il nuovo film del regista Robert Zemeckis, in cui il regista torna a dirigere Tom Hanks e Robin Wright come aveva fatto in Forrest Gump.è incentrato su una singola casa che viene mostrata nel corso dei decenni, sempre dallo stesso punto di vista.