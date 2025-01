Biccy.it - Golden Globes 2025, tutti i vincitori: da Wicked a Demi Moore

Ieri sera è andata in onda la cerimonia di premiazione della 82ª edizione dei. Trionfo per The Brutalist ed Emilia Perez, bene anche Baby Reindeer (meritatissima la vittoria di Jessica Gunning). Delusione per l’Italia che non trionfa con Vermiglio nella categoria Miglior Film Inetrnazionale, così come Monsters di Ryan Murphy, perché sia Javier Bardem che Cooper Koch (che si è presentato sul red carpet con il fidanzato) hanno perso nelle loro categorie. Sfumata la vittoria anche per Ariana Grande, a vincere come miglior attrice non protagonista è stata Zoe Saldana per il suo ruolo in Emilia Pérez.#Delusione per l’Italia. #Vermiglio di Maura Delpero battuto da #EmiliaPerez come miglior film internazionale. La pellicola di Jacques Audiard è anche miglior commedia e Zoe Saldana miglior attrice non protagonista.