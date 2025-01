Nerdpool.it - Golden Globe: Tutti i vincitori che i geek devono sapere

Leggi su Nerdpool.it

Ieri sera si è tenuta l’82esima edizione deiAwards, che renderanno omaggio ai migliori film e alle migliori serie tv del 2024 e daranno ufficialmente il via alla stagione dei premi. Indipendentemente dal fatto che siate fan sfegatati della DC o fan sfegatati della Marvel, ie i nerd dovrebbero prestare molta attenzione ad alcune gare dei, perché le loro proprietà e i loro film preferiti sono in lizza per alcuni dei premi (che potrebbero aprire la strada a premi ancora più importanti nel corso dell’anno). Ai premi di quest’anno, Dune: Parte 2 è in lizza per due premi diversi (e non ha vinto nessuno dei due), mentre Il robot selvaggio e Wicked sono in lizza per quattro (Wicked ne ha vinto solo uno, mentre Il robot selvaggio non ne ha vinto nessuno). Gli appassionati di genereche The Substance ha cinque nomination ai(e che Demi Moore ha vinto il premio per la migliore interpretazione femminile in un film musicale o commedia).