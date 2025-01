Ilrestodelcarlino.it - Galappennino, emozioni in pista. Atleti, musicisti e coreografie: "Al lavoro per fare sempre meglio"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una serata da incorniciare e che rimarrà nella memoria dei mille spettatori che hanno avuto la fortuna di assistere alla decima edizione del, uno spettacolo unico nel suo genere che unisce, in modo originale e coinvolgente, il pattinaggio artistico di alto livello alla musica e al canto. A rendere indimenticabile l’evento è stata prima di tutto lei, l’attesissima Carolina Kostner che ha incantato il pubblico dentro e fuori dalla. Sul ghiaccio di Fanano la pattinatrice di Ortisei, nonostante da qualche anno abbia abbandonato la competizione, ha per l’ennesima volta dato prova di una classe cristallina in cui grazia e precisione del gestoco si fondono in modo perfetto. Una farfalla sui pattini che, con grande disponibilità, si è messa a disposizione degli organizzatori dando vita a diversi momenti in cui ha pattinato fianco a fianco con alcuni emozionatissimidella Polisportiva Fanano.