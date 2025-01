Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Ghisolfi cerca rinforzi: da Beto al sogno Frattesi

Leggi su Pronosticipremium.com

Il mese di gennaio sarà molto importante in casa. Sul campo l’inizio è stato decisamente confortante, con la convincente vittoria nel derby che potrebbe essere la svolta per ribaltare l’andamento della stagione. Le prossime settimane saranno però anche fondamentali per quello che accadrà in ambito, con il direttore sportivogià al lavoro perre i giustida regalare a Ranieri, che ha detto di ritenersi soddisfatto se dovessero arrivare 2/3 colpi.su più frontiIn questa sessione invernale di trattative, cominciata qualche giorno fa, le priorità disarebbero un difensore centrale, un terzino destro e un vice Dovbyk. Per il pacchetto arretrato il nome in prima linea sarebbe quello di Marmol, di proprietà del Las Palmas, sul quale è presente una clausola da 10 milioni di euro.