Bucciantini | Inter sempre favorita contro le italiane Milan un ricordo

Marcosi è espresso sulla finale di Supercoppa Italiana tra, sottolineando una realtà costante negli incontri tra i nerazzurri e le altre squadre: c’èuna.IL RAGIONAMENTO – Marcosi è pronunciato alle frequenze di Sky Sport in merito alla sfida travalida per la finale di Supercoppa Italiana. Secondo il giornalista, non si può sottacere una costante che caratterizza la vigilia di ogni sfida tra l’e un’avversaria italiana: «C’è unain ogni match tra l’e le sfidanti, questa è la realtà di oggi. La squadra sa di avere un vantaggio, quando va in campo, non solo per i singoli ma anche per il lavoro e le idee. L’deve faticare per esprimere un calcio molto tecnico, essendo arrivata a questo livello applicando i propri principi».