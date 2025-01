Ilfattoquotidiano.it - Ahmadreza Djalali, l’ostaggio dimenticato in Iran dal 2016

Se fosse rimasto in Italia, da docente e ricercatore in Medicina dei disastri e assistenza umanitaria, avrebbe potuto avere un ruolo importante nel contrasto alla pandemia da Covid-19. Avrebbe, in seguito, potuto occuparsi dei soccorsi alle popolazioni colpite dalle alluvioni negli ultimi anni. Fare molte altre cose.Ma, dopo aver passato buona parte della prima metà dello scorso decennio a Novara, presso l’Università del Piemonte Orientale, nelaccettò un invito a recarsi in: un’occasione per rivedere parte della sua famiglia, lui che viveva e faceva ricerca in Europa, tra Stoccolma in Svezia (dove vivono la moglie e i loro due figli), Lovanio in Belgio e, per l’appunto, Novara. Un’occasione rivelatasi una trappola.Se fosse rimasto in Italia, soprattutto,non si troverebbe nel braccio della morte del carcere di Evin da quasi otto anni, condannato in via definitiva all’impiccagione un anno dopo l’arresto, avvenuto il 25 aprile, per la falsa accusa di spionaggio verso Israele.