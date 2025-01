Un passo dal cielo 8 dal 9 gennaio su RAI 1

Leggi su Cinefilos.it

Undal8 dal 9su RAI 1L’ottava stagione di Undaltorna – in sei serate su Rai 1, a partire dal 92025 – raccontando un presente sempre più attento ai cambiamenti climatici e alla salvaguardia del pianeta, con uno sguardo pieno di speranza.Undal8 è prodotta da Lux Vide, società del Gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Da un’idea di Salvatore Basile, i soggetti di serie sono scritti da Mario Ruggeri, Enrico Oldoini, Andrea Valagussa, Francesca De Michelis, Salvatore Basile. La regia è di Alexis Sweet e Laszlo Barbo.Cosa succederà nell’ottava stagione di UndalI fratelli Nappi sono ormai una coppia perfettamente consolidata nelle indagini: Vincenzo (Enrico Ianniello) è sempre un vicequestore generoso, scaltro e ligio al dovere, e Manuela (Giusy Buscemi) ha intanto affinato le sue abilità nello studio della prossemica, diventando una risorsa sempre più importante per la squadra.