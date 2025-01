Trattativa avanzata tra il governo Meloni e Space X di Musk | operazione da 15 miliardi | l’indiscrezione di Bloomberg

Ilfattoquotidiano.it - “Trattativa avanzata tra il governo Meloni e Space X di Musk: operazione da 1,5 miliardi”: l’indiscrezione di Bloomberg

Un’da 1,5di euro per portare in Italia i servizi di Elon. Secondo, ildi GiorgiaconX, la società del miliardario americano, per un contratto di 5 anni che preveda la fornitura all’esecutivo di servizi di telecomunicazione. Nello specifico, si tratterebbe di un sistema criptato di massimo livello per le reti telefoniche e i servizi internet del, le comunicazioni militari e i servizi satellitari per le emergenze.riporta che il piano avrebbe subito un’accelerazione dopo l’incontro tra la premier Giorgiae il presidente designato degli Usa Donald Trump, avvenuto quest’oggi a Mar-a-Lago.è stato protagonista e determinante nella campagna elettorale del tycoon che lo ha visto riconquistare la Casa Bianca: in cambio ha ricevuto la guida del “Dipartimento all’efficienza governativa”, con l’obiettivo di tagliare 2miladi spesa federale.