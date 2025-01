Tra speranza e futuro, l’abbraccio di Mattarella ai ragazzi di Caivano

Leggi su Ildenaro.it

“Oggi possiamo dire che lo Stato e’ un signore distinto, ma non piu’ distante”. La sintesi della visita inaspettata questa mattina adel presidente della Repubblica Sergioe’ di don Maurizio Patriciello, parroco dei Santi Apostoli, la chiesa del Parco Verde che e’ stata motore del cambiamento impresso al grosso centro alle porte di Napoli da una legge dedicata alle periferie a rischio voluta dal governo Meloni. E’ il prete anticamorra a celebrare una messa speciale alle 12 per la presenza del capo dello Stato.era in visita privata a Napoli, dal due gennaio, seguendo una ‘tradizione’, quella di trascorrere nella residenza presidenziale di Villa Rosebery i primi giorni dell’anno, cara specialmente ai suoi predecessori Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano.