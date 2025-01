Oasport.it - Tennis, gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA nella settimana 6-12 gennaio. Sinner farà una esibizione

Dal 6 al 12tanti eventi da seguire in chiavetica, in avvicinamento al torneo più importante: gli Australian Open (12-26). A precedere il Major, vi sarà modo di testarsi e di provare a mettere partite nelle gambe sempreterra dei canguri. In chiave italiana, una presenza massiccia ci sarà ad Auckland, in Nuova Zelanda.Flavio Cobolli, reduce dalla United Cup, Luciano Darderi e Lorenzo Sonego vorranno elevare la propria fiducia a precedere lo Slam di Melbourne. Vedremo se saprà unirsi alla festa anche Luca Nardi, che proverà a guadagnarsi l’accesso nel main draw dalle qualificazioni.A proposito di qualificazioni, sarà ladel tabellone cadetto degli Australian Open e in palio i pass per il tabellone principale. Mattia Bellucci, Francesco Passaro, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri, Gianluca Mager e Federico Arnalboldi saranno iticoinvolti, mentre sul versante femminile vi saranno Sara Errani, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio e Giorgia Pedone.