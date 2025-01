Pianetamilan.it - Serie C – Pagelle Carpi-Milan Futuro 0-0: Liberali illumina, Magrassi ci prova

Allo stadio 'Sandro Cabassi' è andata in scena la sfida, valevole la 21^ giornata del girone B diC, fra. Il match si è concluso sul risultato di 0-0. Ecco, di seguito, ledei rossoneri secondo la nostra www. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6: Chiamato poche volte all'intervento. Non gestisce quasi mai il pallone in fase di impostazione e veste i panni dello spettatore. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6,5: Gli avversari attaccano poche volte dal suo lato ma lui è sempre attento. Salva un gol quasi fatto con un grande anticipo nel cuore dell'area di rigore. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6: I suoi compagni non riescono a trovare degli spiragli offensivi così lui, a volte, si lancia in corse indipendenti. Contiene bene in fase difensiva. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA Voto 6: Guida discretamente bene il reparto difensivo.