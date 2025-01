Tvplay.it - Roma, trionfo nel derby: Lazio ko

Leggi su Tvplay.it

La diciannovesima giornata del campionato di Serie A si chiude con uno degli eventi più attesi del massimo campionato italiano: ildella Capitale fra. La sintesi del match.In un clima molto caldo all’interno dello Stadio Olimpico,scendono in campo per sfidarsi in occasione del, chiudendo entrambe il girone d’andata di Serie A 2024-25. Per i giallorossi è l’occasione da non sciupare per riprendersi in classifica e misurarsi contro la rivale, che sta conducendo una stagione da applausi. Per la, invece, il match rappresenta l’opportunità di proseguire sulla scia delle prime tre della classe, ovvero Napoli, Atalanta e Inter.nelko (LaPresse) – tvplay Mister Ranieri schiera il 3-4-2-1, che conferma Svilar fra i pali e la difesa con Mancini e Ndicka accompagnati al centro dal pilastro Hummels.