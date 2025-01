Numero 24 la storia vera dietro al film Netflix

Leggi su Cinefilos.it

24, laalDiretto da John Andreas Andersen, il dramma bellico biografico di24 (Number 24), segue ladi Gunnar Sønsteby, che si unisce alla Resistenza norvegese dopo l’occupazione nazista della Norvegia nel 1940. Ilsi concentra sui cinque anni di lavoro di Gunnar come combattente della resistenza, durante i quali egli attraversa molti alti e bassi. Sacrifica tutto per servire il suo Paese e liberarlo dal regime fascista che odia con tutto il cuore. Il suo coraggioso viaggio è fonte di ispirazione, ma incute anche timore e ci si chiede come una persona possa aver fatto così tanto nell’arco di cinque anni.24 (Number 24) parla del coraggio di Gunnar Sønsteby durante la Seconda Guerra MondialeScritto da Erlend Loe, sulla base di una sceneggiatura originale di Espen von Ibenfeldt, “24 (Number 24) si concentra interamente sugli eventi reali, per quanto incredibili possano sembrare, accaduti nella vita di Gunnar Sønsteby.