Macerata a Catania contro il tabù trasferta

"Acicastelloè una squadra molto forte, però all’andata abbiamo vinto dimostrando di poter giocare alla pari con loro, come con altre formazioni". Italo Vullo, dg del BancaFisiomed, è proiettato alla gara di domani alle 16 quando in Sicilia è in programma la terza giornata del campionato di A2 di volley maschile. "Noi – aggiunge – dovremo battere più che bene per metterli in difficoltà in ricezione e poi possiamo fare la differenza a muro". La speranza è che gli attaccanti di BancaFisiomed siano tutti su un buon livello e che la squadra non accusi quei blackout che sono costati tanti punti. Finora i maceratesi sono l’unica squadra a non aver mai vinto ine il pericolo è che questa situazione possa pesare come un macigno a livello psicologico. I 14 punti dei maceratesi sono stati conquistati in casa dove la formazione di coach Castellano ha battuto anche formazioni molto quotate.