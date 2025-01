Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders svetta tra le moto dopo 320 km, Al-Attiyah si prende la leadership tra le auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.37 CAMION – Cambia la top 3 al passaggio 231. Zala/Fiuza/van Grol restano al comando con il timing di 2:28:38, al secondo posto però adesso ci sono Loprais/Kipral/Rodewald con un gap di +2:52, quindi Macik/Tomasek/Svanda, terzi con +3:3110.35– Ai 325 km si conferma al comando Al-con il crono di 3:28:05, mentre sila seconda posizione il francese Sebastien Loeb che paga un distacco di 3’58”. Scende in terza piazza il saudita Al Rajhi che paga un gap di 3’27” nei confronti della vetta.10.30– Aggiornamento per le due-ruote320 km. L’australiano Daniel, considerando anche il sistema dei bonus attivo, guida le fila con il crono di 3:55:58. L’aussie su KTM guida le fila, davanti all’americano Ricky Brabec su Honda (3:58:10) e a Ross Branch su Hero (4:00:13).