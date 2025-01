Lettera43.it - La «genialità» di Musk, incensato da Meloni, sta tutta nell’usare la politica per i suoi affari

Elonera un genio quando appoggiava i democratici americani ed è un mostro ora, quando invece sta dalla parte di Donald Trump? L’interrogativo retorico se lo pone Giorgiache – lei dice – non ragiona così. Per la premier italiana – che proprio grazie alla regia dell’amico Elon è volata a Mar-a-Lago per un incontro blitz col presidente americano –«è una grande personalità del nostro tempo, un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro». Interroghiamo l’intelligenza artificiale che non sbaglia, ChatGPT, sugli imprenditori geni che nella storia hanno affiancato il loro sguardo rivolto al futuro a una intensa attività, non importa se a destra o a sinistra. Bene: l’elenco, oltre a Trump e a Silvio Berlusconi, include in America Howard Schultz, l’ex amministratore delegato di Starbucks «che ha esplorato la possibilità di una candidatura presidenziale come indipendente, promuovendo idee di economia liberale», senza però dar seguito al suo desiderio; poi Andrew Yang, fondatore dell’organizzazione non-profit Venture for America: «Yang è diventato noto per la sua campagna presidenziale nel 2020 (dopo una fugace apparizione alle Primarie dem il suo nome fu sondato anche come possibile candidato a sindaco di New York nel 2021, ndr), centrata su temi come il reddito di base universale e l’innovazione tecnologica che fu appoggiata anche da Elon» e?Peter Thiel: «Co-fondatore di PayPal e uno dei primi investitori in Facebook, ha sostenuto attivamente candidati politici e cause conservatrici, tra cui la campagna di Trump».