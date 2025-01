Laspunta.it - Genzano, comitato per le future generazioni: una voce per la difesa del territorio

Leggi su Laspunta.it

Il 3 gennaio scorso, ilper leha partecipato all’invito della segretaria del Partito Democratico di, Giulia Briziarelli, prendendo parte a un incontro cruciale per il futuro deldei Castelli Romani, del litorale e delle aree a sud di Roma. La riunione ha visto la partecipazione di decine di comitati, associazioni civiche, la consigliera regionale Alessandra Zeppieri ed esponenti del Partito Democratico, che hanno animato una discussione franca e severa, adeguata alla gravità delle questioni trattate.Al centro del dibattito, la necessità di salvaguardare unricco di patrimonio storico e ambientale, minacciato da speculazioni economiche che potrebbero comprometterne il futuro. È emersa la consapevolezza condivisa che vent’anni di progressi nelle politiche di gestione dei rifiuti, sostenuti da fondi pubblici e basati su un sistema di raccolta differenziata all’avanguardia, non possono essere sacrificati in favore di soluzioni obsolete e dannose.