Lanazione.it - Drammatico incidente al Bernino, gravemente ferito diciassettenne

Valdelsa (Siena), 5 gennaio 2025 – Le strade della Valdelsa tornano purtroppo a macchiarsi di sangue. Un 17enne è rimastoin unavvenuto nella tarda serata di venerdì sulla provinciale 130, nei pressi degli impianti sportivi del, a Poggibonsi. Il giovane ha perso il controllo dello scooter ed è caduto, sbattendo violentemente sull’asfalto. Nel giro di qualche minuto sono arrivati sul posto il 118, l’automedica di Campostaggia, la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il 17enne, originario di Colle, ma da un anno residente con la famiglia a Poggibonsi, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale di Campostaggia, e in seguito è stato trasalle Scotte per ulteriori accertamenti. Ancora da accertare la dinamica del sinistro, al vaglio della polizia municipale.