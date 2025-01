Anteprima24.it - Club Rotary, arriva la Befana per i piccoli pazienti degli ospedali beneventani

Tempo di lettura: 2 minutiLadeidi Benevento, della Valle Caudina e di Sant’Agata dei Goti e del Rotaract di Benevento puntuale giungerà a donare un sorriso il giorno 6 Gennaio 2025 aidei reparti di pediatria dell’AO San Pio e del Fatebenefratelli. Atterrerà alle 10.30 nel primo nosocomio accompagnata dai fantastici Clown della TeniamociPerManoOnlus e dalle delegazioni deipromotori, per poi riprendere il cammino, carica di calze e balocchi, per portare allegria aidel Fatebenefratelli. L’iniziativa proposta e sostenuta daie dal Rotaract ha avuto anche il supporto della Loacker, che ha donato dolci e calze. L’Epifania è il momento più intenso delle festività natalizie, quello in cui la luce illumina le tenebre in cui viviamo, offrendoci la possibilità di vedere dentro i nostri cuori.