Ilgiorno.it - Allarme ambientale a Valsolda: sversati oltre 1.000 litri di gasolio nel lago Ceresio

Leggi su Ilgiorno.it

– I vigili del fuoco sono stati impegnati questa notte per contenere uno sversamento di idrocarburi nel. Il soccorso tecnico urgente delle squadre è iniziato ieri sera alle 19 a, all’altezza di via Statale 179, dove è stata segnata la presenza della sostanza inquinante, la cui dispersione è stata stimata in circa 1.000diad altre sostanze altrettanto inquinanti e pericolose per l’ambiente. Intervento e supporto tecnico Sul posto sono arrivati due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio, con un fuoristrada attrezzato per la decontaminazione e il contenimento degli inquinanti, partito da Como. Erano inpresenti tecnici di Arpa, il sindaco diLaura Romanò e i pompieri Civici di Lugano con una imbarcazione appositamente attrezzata per questo tipo di emergenze.