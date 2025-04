Anteprima24.it - Caos bus ad Amalfi, capolinea pericoloso e viabilità in tilt: la denuncia dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno

Tempo di lettura: 3 minutiLe problematiche di sicurezza legate al trasporto pubblico adstanno raggiungendo livelli allarmanti. Secondo i rappresentanti sindacali, la situazione è diventata insostenibile per lavoratori e viaggiatori, e il rischio di incidenti è sempre più concreto.“Abbiamo più volte sollevato il problema, ma le risposte che arrivano dalle istituzioni e dalle aziende sembrano non prendere sul serio la sicurezza di chi lavora e di chi viaggia. La situazione è diventata una vera e propria emergenza“, ha detto Gabriele Giorgianni, segretario generaledi. Il problema principale si concentra in piazza Flavio Gioia II, dove ildegli autobus Sita è stato temporaneamente spostato in un’area decisamente più piccola e pericolosa, a causa di lavori di manutenzione al basolame.