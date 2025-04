Lettera43.it - Le Borse asiatiche di nuovo in calo dopo il crollo di Wall Street

il rimbalzo di ieri lesono tornate a muoversi in ordine sparso, scosse dalle perdite die dall’incertezza crescente legata alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. I listini americani hanno registrato forti ribassi: il Dow Jones è sceso del 5,37 per cento, il Nasdaq ha perso il 7,14 per cento e lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 6,10 per cento. Nonostante la sospensione di 90 giorni de dazi reciproci verso decine di Paesi, infatti, il clima resta teso: le tariffe contro Pechino hanno raggiunto un impressionante 145 per cento, mentre il governo cinese ha risposto con tariffe fino all’84 per cento sulle merci americane. L’incertezza sul futuro dei rapporti commerciali tra le due potenze pesa sui mercati, alimentando il timore della stagflazione: crescita bassa o nulla con l’inflazione che cresce.