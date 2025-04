Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine

Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine Anche quest’anno, il gonfalone del Comune di Sansepolcro, insieme alla sezione locale dell’ANPI e con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli, ha preso parte, nella mattinata del 10 aprile 2025, alle celebrazioni ufficiali per la Liberazione di Alfonsine (RA). La cerimonia, organizzata in memoria della storica data del 10 aprile 1945, ha voluto onorare il sacrificio e il coraggio dei partigiani e delle popolazioni che lottarono per la libertà. A ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, la partecipazione di Sansepolcro a questo appuntamento rappresenta un gesto di vicinanza e memoria, volto a rinnovare i valori di democrazia, giustizia e libertà che hanno segnato il percorso della nostra Repubblica. Lanazione.it - Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine Leggi su Lanazione.it Arezzo, 11 aprile 2025 –per ladiAnche quest’anno, il gonfalone del Comune di, insieme alla sezione locale dell’ANPI e con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Antonello Antonelli, ha preso parte, nella mattinata del 10 aprile 2025,ufficiali per ladi(RA). La cerimonia, organizzata in memoria della storica data del 10 aprile 1945, ha voluto onorare il sacrificio e il coraggio dei partigiani e delle popolazioni che lottarono per la libertà. A ottant’anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, lazione dia questo appuntamento rappresenta un gesto di vicinanza e memoria, volto a rinnovare i valori di democrazia, giustizia e libertà che hanno segnato il percorso della nostra Repubblica.

Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine. Le immagini della cerimonia ad Alfonsine. 25 aprile, le celebrazioni in provincia di Arezzo. Sansepolcro festeggia la Liberazione, Fabbroni: “25 aprile data del riscatto”. 25 aprile. Arezzo rende omaggio alla Liberazione nazionale. Il programma delle celebrazioni. Sansepolcro, inaugurato il murales che ritrae Eduino Francini e altri giovani partigiani. Ne parlano su altre fonti

Sansepolcro partecipa alle celebrazioni per la Liberazione di Alfonsine - La cerimonia, organizzata in memoria della storica data del 10 aprile 1945, ha voluto onorare il sacrificio e il coraggio dei partigiani e delle popolazioni che lottarono per la libertà ... (lanazione.it)

Sansepolcro protagonista a Copenaghen per la mostra delle eccellenze italiane del merletto - A rappresentare Sansepolcro è stato esposto un pregiato centro "Pavoni", realizzato dalla maestra merlettaia Anna Capozzi, vice-presidente dell’Associazione Il Merletto nella Città di Piero della Fran ... (arezzonotizie.it)

Sansepolcro, oggi le celebrazioni di San Sebastiano patrono della Municipale e dei Balestrieri - Sono in programma per questo pomeriggio alle ore 18, nella Concattedrale di San Giovanni Evangelista a Sansepolcro, le tradizionali celebrazioni relative a San Sebastiano patrono sia della Polizia ... (www3.saturnonotizie.it)