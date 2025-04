Bnv Juve Pontedera pronta per l' ultimo ostacolo contro Cus Firenze prima dei play-out

Juve Pontedera si prepara ad affrontare l’ultimo ostacolo prima dei play-out che si svolgerà domani alle ore 18:30 sul parquet di casa contro il Cus Firenze. Dopo la vittoria in trasferta contro il Bottegone, Pontedera ha ritrovato fiducia e compattezza per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, difatti il match contro il Cus Firenze sarà un test importante per valutare la crescita della squadra nelle ultime settimane, dove l’obiettivo sarà partire con la giusta intensità, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi possessi e la difesa dovrà essere solida per limitare le iniziative avversarie. Il Cus Firenze, dal canto suo arriverà con la voglia di chiudere la stagione regolare con una prestazione solida, rendendo la partita molto combattuta. Sport.quotidiano.net - Bnv Juve Pontedera pronta per l'ultimo ostacolo contro Cus Firenze prima dei play-out Leggi su Sport.quotidiano.net La stagione è agli sgoccioli e la Bnvsi prepara ad affrontare l’dei-out che si svolgerà domani alle ore 18:30 sul parquet di casail Cus. Dopo la vittoria in trasfertail Bottegone,ha ritrovato fiducia e compattezza per affrontare al meglio la seconda parte della stagione, difatti il matchil Cussarà un test importante per valutare la crescita della squadra nelle ultime settimane, dove l’obiettivo sarà partire con la giusta intensità, cercando di imporre il proprio gioco fin dai primi possessi e la difesa dovrà essere solida per limitare le iniziative avversarie. Il Cus, dal canto suo arriverà con la voglia di chiudere la stagione regolare con una prestazione solida, rendendo la partita molto combattuta.

Bnv Juve Pontedera pronta per l'ultimo ostacolo contro Cus Firenze prima dei play-out. Etrusca San Miniato pronta per la sfida decisiva contro Casale al Fontevivo. Due Fratelli Ingaggiati dalla Juve Pontedera, Giulio e Andrea Maltomini. C Silver Toscana: BNV Juve Pontedera e coach Max Ormeni ai saluti. Vittoria al debutto per la Juve Pontedera che espugna il Capitini di Agliana. La Juve Pontedera piazza il colpo sugli esterni: firmata la guardia Francesco Regoli. Ne parlano su altre fonti

Bnv Juve Pontedera trionfa in trasferta contro Bottegone: 90-82 - La Bnv Juve Pontedera vince 90-82 contro Bottegone, segnando un punto di svolta nella stagione e riaprendo la corsa ai playout. (msn.com)

Pontedera: Usb “Piaggio pronta a fermare produzione per 6 giorni” - PONTEDERA – “La Piaggio si appresta a chiudere lo stabilimento ... sempre pagare ai lavoratori le loro scelte fatte per massimizzare i profitti. Siamo pronti a lottare per emanciparci dal ricatto del ... (controradio.it)

Bnv Juve Pontedera trionfa in trasferta contro Bottegone: 90-82 - La Bnv Juve Pontedera vince 90-82 contro Bottegone, segnando un punto di svolta nella stagione e riaprendo la corsa ai playout. La Bnv Juve Pontedera ha conquistato una vittoria importantissima in ... (lanazione.it)