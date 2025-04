Juventusnews24.com - Hojlund Juve (Tuttosport), primissimi contatti con l’entourage! E si proverà così a convincere lo United: tutti i dettagli

di RedazionentusNews24),con! E siloe le ultimissime sull’attaccanteC’è anche il calciomercatosulle tracce di Rasmus, attaccante di proprietà del Manchesterche quest’anno sta facendo eccessivamente fatica a mettersi in mostra con la maglia dei Red Devils.Secondoi bianconeri, che sarebbero pronti a sfidare tra gli altri club di Premier League e il Napoli, avrebbero già contattato il suo entourage per chiedere informazioni. Si potrebbe puntare a un prestito immediato per averlo già a disposizione per il Mondiale per Club.Leggi suntusnews24.com