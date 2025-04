McTominay | Napoli sogno lo scudetto E voglio vincere per i tifosi

McTominay: “Napoli, sogno lo scudetto. E voglio vincere per i tifosi”">Scott McTominay, centrocampista del Napoli e guerriero di Conte, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando della sua avventura azzurra, del sogno scudetto e del suo profondo legame con la città. “Quando ero bambino – ha ricordato – scrivevo a scuola che volevo vincere il campionato. Prima sognavo la Premier League, oggi sogno il titolo italiano”.L’approdo a Napoli è stato un colpo di fulmine: “Quando ho sentito dell’interesse del Napoli non ci ho pensato due volte. Ho voluto conoscere tutto del progetto, della storia del club, dei tifosi. Appena arrivato, sono rimasto senza parole: la passione che si respira qui è qualcosa di unico”.Intervistato da La Gazzetta dello Sport, McTominay ha sottolineato anche l’importanza di Antonio Conte nel suo percorso: “Con lui gli allenamenti sono durissimi, ma è così che si raggiungono i successi. Napolipiu.com - McTominay: “Napoli, sogno lo scudetto. E voglio vincere per i tifosi” Leggi su Napolipiu.com : “lo. Eper i”">Scott, centrocampista dele guerriero di Conte, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando della sua avventura azzurra, dele del suo profondo legame con la città. “Quando ero bambino – ha ricordato – scrivevo a scuola che volevoil campionato. Prima sognavo la Premier League, oggiil titolo italiano”.L’approdo aè stato un colpo di fulmine: “Quando ho sentito dell’interesse delnon ci ho pensato due volte. Ho voluto conoscere tutto del progetto, della storia del club, dei. Appena arrivato, sono rimasto senza parole: la passione che si respira qui è qualcosa di unico”.Intervistato da La Gazzetta dello Sport,ha sottolineato anche l’importanza di Antonio Conte nel suo percorso: “Con lui gli allenamenti sono durissimi, ma è così che si raggiungono i successi.

