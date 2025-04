Luca Zaia e il no al terzo mandato per le Regioni | Così si impedisce ai cittadini di scegliere

Leggi su Open.online

«Arrabbiato dopo la Consulta? Assolutamente no, non mi aspettavo onestamente un colpo di scena. Trovo però ipocrita questo modello tutto italiano per cui esistono limiti disolo per alcuni presidenti di Regione e alcuni sindaci». Il presidente del Venetoparla con il Corriere della Sera dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul no al. «Ci troviamo oggi con solo 15 presidenti di Regione su 21 che hanno il limite, gli altri sei possono continuare il loro lavoro. E lo stesso dicasi per i sindaci. Se hai fino a 14.999 abitanti non c’è lo stop».Troppo potereSecondo il governatore «la motivazione di una parte della politica, che si concentri troppo potere, è inaccettabile. Offende me e offende i, che non sono degli idioti e sannose confermare o mandare a casa un amministratore.