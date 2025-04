Internews24.com - Luis Henrique Inter, il Bayern si defila? Nuovi dettagli sull’esterno dell’OM

di Redazione, ilsi? Le ultime, obiettivo del calciomercato nerazzurroCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport su, esterno, obiettivo del calciomercato:SITUAZIONE– «In fondo, è un discorso che vale anche per. Anche qui va registrata una notizia positiva per i nerazzurri. I dirigenti dell’hanno avuto modo in settimana di incontrare a Monaco di Baviera i colleghi del, l’altra squadra che aveva mostratoesse per l’esterno del Marsiglia. La novità è che i tedeschi non sono così caldi sul giocatore. Anzi: ad oggi non è una priorità di mercato. In linea teorica, sembra un semaforo verde per l’, che però vuole abbassare il più possibile la richiesta dei francesi fissata a quota 30milioni.