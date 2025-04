Sport.quotidiano.net - Podenzana Tresana supera Rainbow Spezia al tie-break nella Serie C ligure

LA: Capaccioli, Bernardini, Antonioni, Guelfi, Grimaldi, Pasquali, Natale, libero Falcone; n.e. Marini, Trequattrini, Trentino. All. Faouzi. ARREDAMENTI LORENZELLI ELISA GROUP: Cuffini, Bartoli, Erta, Goy, Giannoni V., La Mattina, Lavarra, Musetti, Lombardi, liberi Tonarelli e Giannoni F.; n.e. Sorrentino e Tartaglia. All. Simoncini. Arbitro: Senesi. Parziali: 25-18, 18-25, 22-25, 25-17, 10-15. BARBARASCO – Ilbatte, seppur al tie-, ai Prati di Vezzano la seconda squadra della(la prima ha appena acquisito la certezza matematica della promozione dalla). Gli altri risultati in quella che era la 16.a giornata: Elsel La-Futura Ceparana 3-1, Mesco Queirolo Levanto-Lunezia Volley 1-3, Tigullio Sport Team S- Margherita-Valdimagra Santo Stefano 3-1, Admo Lavagna-Sestri Levante 3-0 e Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore- Psm Rapallo 3-0.