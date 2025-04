Perugia in corsa per i play off | sfida decisiva contro il Sestri Levante

A Pian di Massiano inizia un nuovo piccolo torneo di tre partite. In palio l'ingresso nella griglia play off, un torneo estenuante con il Perugia che potrebbe avere l'opportunità di vivere, entrando però dalla porta di servizio. Ma intanto l'obiettivo è esserci. Gubbio (45), Pontedera (44), Perugia e Carpi (43) sono in corsa per due posti. Il prossimo turno è da non fallire. Con un successo contro il Sestri Levante, il Perugia potrebbe accorciare le distanze su qualche concorrente. Il Grifo di Cangelosi ha una striscia importante in casa con quattro successi su quattro, una vera ancora di salvezza visto il lacunoso percorso esterno. Domani fari puntati sul Curi (sugli spalti ci sarà anche il presidente Faroni, arrivato dall'Argentina) per la sfida con il Sestri Levante ma anche sulla sfida Spal-Pontedera (sempre alle 17,30).

