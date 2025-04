Inter-news.it - Inzaghi ‘bancomat’: il tesoretto dell’Inter varia da 148 a 290 milioni – TS

Leggi su Inter-news.it

porta trofei e soldi e l’Inter non può che gongolare. Comunque vada a finire questa stagione, il club incasserà unfantastico.TESORO – Da “Demone” a “Bancomat” il passo è breve, soprattutto se ti chiami Simone. Il tecnicoha portato alla Beneamata, in questi 4 anni, tanto e cospicuo denaro. E non si è ancora fermato. Come riferisce Tuttosport, sommando i quattro percorsi svolti in Europa, tutti in Champions League, l’Inter ha ricevuto dalla Uefa ben 327(342 in caso di semifinale): un vero tesoro. Una fantastica somma che ha permesso all’Inter di rinsaldare piano piano le casse societarie e di avvicinarsi al pareggio di bilancio, che si potrebbe addirittura toccare con mano al termine di questa stagione.Il tesorograzie a: comunque vada incasso superMINIMO – Ma considerando, appunto, solamente questa annata, ilche l’Inter potrà incassare, essendo ancora in corsa su tutti i fronti e con un Mondiale per Club ancora da giocare, puòre da un minimo di 147.