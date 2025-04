Spezia in corsa per la promozione in Serie A | sfida aperta con Pisa e Cremonese

Spezia: 58 punti, 5 in meno dal Pisa, 6 di vantaggio dalla Cremonese. A sei giornate dalla fine della regular season i giochi sono ancora parzialmente aperti: qualche speranza di promozione diretta, seppur difficile, resta ancora dopo la sconfitta casalinga del Pisa contro il Modena, così com'è opportuno non perdere di vista il consolidamento del terzo posto in classifica, mantenendo il vantaggio di sei punti dalla Cremonese. Analizzando il calendario delle tre squadre, i prossimi due turni potrebbero definire meglio la situazione. "Pensiamo a giocare partita dopo partita, nella consapevolezza di guardare sia davanti che dietro per arrivare nella posizione di classifica migliore". Il modus operandi lanciato da Filippo Bandinelli e ribadito da Francesco Cassata, trova conferme e si alimenta dalla situazione di classifica dello Spezia.

