Lanazione.it - Eureka vince 2-1 contro Hitachi Pistoia nel triangolare di Coppa

Caca e Bellini hanno timbrato il cartellino, vanificando il gol ospite di Gasperini. E l’, vincitrice dellaFaggi, ha regolato per 2-1 l’che si è aggiudicata laPezzimenti. E’ il verdetto emesso ieri dalla prima partita deldella fase regionale di, che mette di fronte tutte le vincitrici delle coppe provinciali in un torneo pronto a regalare alla prima classificata la promozione in Seconda Categoria. Gli uomini di mister Ottati si sono presentati aforti del 7-0 con cui hanno vinto la scorsa gara del campionato di Terza CategoriaLa Briglia. E sono così riusciti a conquistare i tre punti anche in questo caso: adesso osserveranno un turno di riposo, mentre l’giocherà il prossimo mercoledìil Marciana 2.0 (che ha vinto laprovinciale di Pisa).