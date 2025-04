Melito rifiuti in via Mahatma Gandhi nei pressi del bocciodromo e del plesso scolastico Lavinaio

Melito. Una situazione indecente quella registrata in via Mahatma Ganghi: Free Melito scrive al Commissario prefettizio.rifiuti speciali e non misti ad erbacce. Questo lo scenario che i due esponenti di "Free Melito" hanno registrato in via Lavinaio in prossimità del bocciodromo Comunale e del plesso scolastico confinante.Questa la motivazione che li ha spinti a scrivere al dottor Coppetta per richiedere un intervento di bonifica straordinario al fine di ristabilire, per quanto possibile, il decoro urbano."In data 10/04/2025, abbiamo protocollato una richiesta di intervento urgente di manutenzione straordinaria e pulizia di Via Mahatma Gandhi, dopo numerose segnalazioni inviateci dai cittadini e dai genitori degli alunni frequentanti il plesso scolastico adiacente all'area (plesso Lavinaio), precisamente nelle aree che confinano con il bocciodromo comunale e all'esterno dello stesso edificio.

