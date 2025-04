Tragedia a New York | elicottero si schianta nel fiume Hudson muore il CEO di Siemens Spagna

elicottero caduto ieri nel fiume Hudson a New York c'erano Agustín Escobar, amministratore delegato di Siemens Spagna, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni: lo ripotano i media internazionali, che citano fonti della polizia. Nell'incidente è morto anche il pilota 36enne dell'elicottero Bell 206 della società New York Helicopters, che non è stato ancora identificato. Escobar era stato nominato a capo della divisione Siemens per la Spagna e l'Europa sudoccidentale nel 2022, secondo un comunicato stampa del gruppo. La famiglia era arrivata a New York da Barcellona, hanno riferito due funzionari spagnoli a ABC News. I media mondiali pubblicano questa mattina un video di pochi secondi, ripreso da un passante, che mostra l'elicottero mentre precipita in acqua. Quotidiano.net - Tragedia a New York: elicottero si schianta nel fiume Hudson, muore il CEO di Siemens Spagna Leggi su Quotidiano.net A bordo dell'caduto ieri nela Newc'erano Agustín Escobar, amministratore delegato di, la moglie Merce Camprubi Montal e i loro tre figli di quattro, cinque e 11 anni: lo ripotano i media internazionali, che citano fonti della polizia. Nell'incidente è morto anche il pilota 36enne dell'Bell 206 della società NewHelicopters, che non è stato ancora identificato. Escobar era stato nominato a capo della divisioneper lae l'Europa sudoccidentale nel 2022, secondo un comunicato stampa del gruppo. La famiglia era arrivata a Newda Barcellona, hanno riferito due funzionari spagnoli a ABC News. I media mondiali pubblicano questa mattina un video di pochi secondi, ripreso da un passante, che mostra l'mentre precipita in acqua.

