Oasport.it - Quando torna Matteo Berrettini: il calendario dei prossimi tornei prima di Roma

Leggi su Oasport.it

ha firmato una grande impresa al Masters 1000 di Montecarlo sconfiggendo il tedesco Alexander Zverev (numero 2 del mondo), ma agli ottavi di finale ha perso il derby contro Lorenzo Musetti, accusando anche un dolore al piede su cui però il finalista di Wimbledon 2021 ha tranquillizzato in conferenza stampa. Il tennista italiano ha offerto sprazzi di ottimo gioco sulla terra rossa del Principato, dopo aver tenuto testa allo statunitense Taylor Fritz nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, e può guardare con convinzione aiappuntamenti internazionali.Il numero 32 del mondo (potrebbe subire il sorpasso da parte dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina in caso di semifinale a Montecarlo) tornerà subito in campo, prendendo parte al torneo ATP 500 di Monaco che si giocherà dal 14 al 20 aprile.