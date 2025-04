Casting per la panchina occhio alla pista estera | non solo Vieira torna di moda Terzic

alla fine del campionato restano molti dubbi su chi siederà sulla panchina della Roma nella prossima stagione. L’unica certezza è che non sarà Claudio Ranieri, che da tempo ha annunciato di voler lasciare il posto una volta conclusa questa annata. Il tecnico di Testaccio, che dovrebbe andare ad occupare un ruolo dirigenziale – resta da capire di quale entità – sta lavorando per la ricerca del nuovo allenatore e ha annunciato che presto verrà presa la decisione finale.Queste le sue parole nel corso di un’intervista qualche giorno fa: “La scelta dell’allenatore non è mai. Con Ghisolfi abbiamo seguito un modello simile a quello inglese. Siamo partiti da una lisa di 7/8 nomi per arrivare a 3/4. Siamo molto vicini all’accordo. A Roma spesso si fantastica su nomi altisonanti e poi la realtà è un’altra. Leggi su Sololaroma.it A meno di due mesi dfine del campionato restano molti dubbi su chi siederà sulladella Roma nella prossima stagione. L’unica certezza è che non sarà Claudio Ranieri, che da tempo ha annunciato di voler lasciare il posto una volta conclusa questa annata. Il tecnico di Testaccio, che dovrebbe andare ad occupare un ruolo dirigenziale – resta da capire di quale entità – sta lavorando per la ricerca del nuovo allenatore e ha annunciato che presto verrà presa la decisione finale.Queste le sue parole nel corso di un’intervista qualche giorno fa: “La scelta dell’allenatore non è mai. Con Ghisolfi abbiamo seguito un modello simile a quello inglese. Siamo partiti da una lisa di 7/8 nomi per arrivare a 3/4. Siamo molto vicini all’accordo. A Roma spesso si fantastica su nomi altisonanti e poi la realtà è un’altra.

Milan, occhio a Sarri per la panchina. Paratici? È una situazione delicata (Pedullà). Milan News – Botto Pedullà, annuncio sul nuovo allenatore: “Occhio a…”. FcIN - Dopo-Acerbi: fari sempre su Beukema, ma nel casting figurano altri nomi. Occhio alla pista estera. Ne parlano su altre fonti

Hockey pista, Trissino: “cambio” in panchina, Joao Pinto nuovo allenatore - Il Trissino, la squadra che sta dominando l’annata italiana dell’hockey su pista, cambia tutto in un momento decisivo della stagione agonistica 2024-2025. Come informa il sito FISR ... (oasport.it)

Nuovo ds Milan, Paratici è più vicino. Sogno Guardiola per la panchina, De Zerbi pista più percorribile - Dopo settimane di casting, sono giorni, forse ore ... si è parlato ovviamente anche del futuro della panchina del Milan visto che a fine stagione Sergio Conceiçao saluterà sicuramente anche se dovesse ... (milannews.it)