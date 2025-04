Sport.quotidiano.net - Siena-Follonica Gavorrano: debutto di Gill Voria sulla panchina bianconera

Si avvicina il fischio di inizio die si avvicina anche ildi(foto). La bandiera della Robur è stata chiamata a guidare la squadra nelle ultime quattro partite della stagione, con l’obiettivo di conquistare un piazzamento play off. Un traguardo raggiungibile, considerando che il Grosseto, oggi quinto, è avanti di tre punti e la coppia Ghiviborgo-Seravezza Pozzi di cinque; e che in questo rush finale andranno in scena diversi scontri diretti: se domani si sfideranno Ghiviborgo e Fulgens Foligno, giovedì prossimo, nel turno pre-pasquale, gli umbri ospiteranno il Seravezza. La penultima giornata vedrà il Ghiviborgo affrontare il Grosseto, l’ultima ilscendere in campo proprio allo Zecchini. Insomma, i numeri perché la fiammella rimanga accesa ci sono.