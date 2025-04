Internews24.com - Inter Cagliari, le ultime in vista del match: Dimarco a disposizione, Taremi scalpita, e su Correa titolare…

di Redazione, leindel, e sutitolare. Tutti i dettagliCosi la Gazzetta dello Sport sulle probabili scelte di Inzaghi per ilin programma domani traVERSO– «si è allenato per buona parte della seduta in gruppo, lo stesso farà oggi: entrambi saranno adi Inzaghi domani contro il. Ma se per l’iraniano è scontata la panchina, sul mancino il tecnico deve ancora prendere una decisione: possibile che parta dall’inizio, salvo poi uscire nella ripresa. Molti dubbi di formazione, in ogni reparto. Inzaghi ha bisogno di gestire le energie. In attacco sembra sicuro di un posto: vicino a lui favorito Lautaro, con Arnautovic pronto a subentrare e Thuram a tirare il fiato in panchina.