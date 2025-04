Vlahovic rischia di mettere i bastoni tra le ruote al mercato Juve! Il motivo e lo scenario che preoccupa la dirigenza

JuventusNews24Vlahovic rischia di mettere i bastoni tra le ruote al mercato Juve! Il motivo e lo scenario che preoccupa la dirigenza bianconera in vista dell’estateIl futuro di Dusan Vlahovic è ormai chiaro a tutti: il serbo, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, senza rinnovo di contratto sarà messo sul mercato e partirà nel corso della prossima estate.Tuttavia a preoccupare la dirigenza della Juventus sono le tempistiche con cui potrebbe maturare questo addio: il serbo è sì destinato a salutare ma in tempi molto dilatati, complicando così i piani della dirigenza bianconera. Lo riporta Tuttosport.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Vlahovic rischia di mettere i bastoni tra le ruote al mercato Juve! Il motivo e lo scenario che preoccupa la dirigenza Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24ditra leal! Ile lochelabianconera in vista dell’estateIl futuro di Dusanè ormai chiaro a tutti: il serbo, che ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, senza rinnovo di contratto sarà messo sule partirà nel corso della prossima estate.Tuttavia are ladellantus sono le tempistiche con cui potrebbe maturare questo addio: il serbo è sì destinato a salutare ma in tempi molto dilatati, complicando così i piani dellabianconera. Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com

Motta: "Vlahovic rischia di deprimersi? Ha giocato tantissimo e ci aiuterà ancora...". Addio Vlahovic e colpo Kolo Muani: ma lo scambio fa fuori la Juventus. DAI CAMPI – Koopmeiners, Kean, Vlahovic, Bastoni, Thuram, Savona, Abraham, Balotelli: le novità. Chi schierare al Fantacalcio nella 21ª giornata di Serie A: tutti i consigli. Bastoni out, ecco perché! Thuram, Bisseck, Sommer, Luiz, Vlahovic, Cabal: top e flop da Inter e Juve. La preview della 4a giornata al fantacalcio: chi schierare e chi no, partita per partita. Ne parlano su altre fonti

Vlahovic blocca tutti gli affari: Juventus senza centravanti - Il futuro di Dusan Vlahovic rischia di compromettere anche quello della Juventus: è sul mercato ma al momento è tutto bloccato verso la prossima stagione. L’attaccante serbo non è ... (calciomercatoweb.it)

Losapio: “Vlahovic non è più indispensabile per la Juventus” - Nel suo editoriale su TJ, Andrea Losapio ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco un estratto delle sue parole: “Lo vedo benissimo, come tutti gli altri”. Le parole di ... (msn.com)

Vlahovic resta in Serie A: la Juve dice sì allo scambio - Scambio a sorpresa con protagonista Dusan Vlahovic: la mossa della Juventus, ecco chi arriva al posto del bomber serbo in bianconero Nel momento davvero complicato che sta vivendo la Juventus, ... (rompipallone.it)