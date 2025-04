Sport in tv venerdì 11 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,112025. Una giornata molto ricca di, a partire dal Masters 1000 di Montecarlo che prosegue con i quarti di finale. Ma a farla da padrona saranno soprattutto i motori, visto che inizieranno i round di Formula 1 in Bahrain e di MotoGP in Qatar, oltre a quello di Superbike in Olanda. Non solo, perché proseguirà il Giro dei Paesi Baschi di ciclismo e andrà in scena anche il The Masters, attesissimo appuntamento di golf. In serata si chiude ufficialmente la regular season di Eurolega di basket, con la Virtus Bologna in trasferta sul campo del Barcellona, mentre Udinese e Milan si sfideranno nell’anticipo di Serie A.in tv11digliFACE.