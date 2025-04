Zenith Prato | rinvio del tribunale federale riaccende la speranza nel caso Tempestini

La speranza è l'ultima a morire, si dice. Ed in effetti in casa Zenith Prato una flebilissima fiammella di positività potrebbe anche essersi riaccesa dopo l'ultima disposizione della sezione disciplinare del tribunale federale nazionale riguardo al 'caso Tempestini'. Il tribunale, nella riunione della camera di consiglio di ieri, ha infatti disposto un rinvio al 15 aprile nella trattazione del procedimento, fatto assai inusuale, dopo che la procura sportiva aveva svolto le sue indagini e proposto il deferimento per la società e per vari suoi tesserati: Carmine Valentini, nella foto con Enrico Cammelli, Giuliano Genchi, Alessandro Camuso e lo stesso Samuele Tempestini, con annessa probabile penalizzazione di 14 punti. Fra le motivazioni e le richieste della sezione disciplinare si legge che il tribunale sportivo "ordina alla Lega Nazionale Dilettanti e all'Ufficio Tesseramenti del Dipartimento Interregionale di produrre ciascuno una dichiarazione scritta che certifichi lo storico del tesseramento del calciatore Samuele Tempestini per la società Zenith Prato con decorrenza dal 1° luglio 2024 a data odierna, attestando altresì la decorrenza della effettiva validità del suo tesseramento in favore della società.

