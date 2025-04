Chiara Ferragni copia Lucio Corsi i look in pelle al Salone del Mobile 2025

Chiara Ferragni sembra aver finalmente ripreso in mano la propria vita: lo testimonia l’ampio e sincero sorriso con cui la Regina delle Influencer ha scelto di introdurre il suo ultimo carosello su Instagram, l’accessorio senza dubbio più bello e prezioso tra quelli in suo possesso. Rientrata da soltanto qualche giorno in quel di Milano dopo un meritatissimo weekend all’insegna del relax, l’imprenditrice digitale si sta godendo la sua città e così gli eventi mondani che offre. Non è certo passata inosservata la sua recente riscoperta passione per il total-leather, look proposto più volte nell’ultima settimana.Chiara Ferragni rilancia la moda total-leather: i look da vera rocker a MilanoÈ stato in occasione del Salone del Mobile 2025 che Chiara Ferragni ha deciso di esordire con quella che si prospetta essere una delle tendenze più forti della primavera appena iniziata: perfettamente calata nelle vesti di una sensualissima dark lady, per il suo look alla Design Week l’Influencer ha puntato tutto sulla pelle nera, proprio come una vera rockstar avrebbe fatto. Dilei.it - Chiara Ferragni “copia” Lucio Corsi, i look in pelle al Salone del Mobile 2025 Leggi su Dilei.it Dopo un inverno alquanto burrascoso, che l’ha vista destreggiarsi con difficoltà fra gli strascichi del “Pandoro-gate” e gli ingombrati gossip ad accostarla ancora a Fedez,sembra aver finalmente ripreso in mano la propria vita: lo testimonia l’ampio e sincero sorriso con cui la Regina delle Influencer ha scelto di introdurre il suo ultimo carosello su Instagram, l’accessorio senza dubbio più bello e prezioso tra quelli in suo possesso. Rientrata da soltanto qualche giorno in quel di Milano dopo un meritatissimo weekend all’insegna del relax, l’imprenditrice digitale si sta godendo la sua città e così gli eventi mondani che offre. Non è certo passata inosservata la sua recente riscoperta passione per il total-leather,proposto più volte nell’ultima settimana.rilancia la moda total-leather: ida vera rocker a MilanoÈ stato in occasione deldelcheha deciso di esordire con quella che si prospetta essere una delle tendenze più forti della primavera appena iniziata: perfettamente calata nelle vesti di una sensualissima dark lady, per il suoalla Design Week l’Influencer ha puntato tutto sullanera, proprio come una vera rockstar avrebbe fatto.

Chiara Ferragni “copia” Lucio Corsi, i look in pelle al Salone del Mobile 2025. Damiano David: "A Sanremo porto un omaggio a Lucio Dalla". Sanremo Factor: sorpresa Benigni, strepitosa Geppy Cucciari. Giorgia e Annalisa battono Topo Gigio (e fa gi&a. Sanremo: Colapesce e Dimartino premio della Critica. Zelensky: "L'Ucraina vincerà" LA CLASSI. Lucio Malan vince il Sanremo dei politici: esibizione da lode. Video | Video. Sanremo 2020, spuntano i nomi di Diletta Leotta e Lorella Boccia. Ne parlano su altre fonti

Chiara Ferragni cancella tutto e riparte, è finalmente la volta buona? Ecco la scelta intelligente - Chiara Ferragni sembra aver deciso di voltare pagina e dare una nuova direzione alla sua carriera, ma anche alla sua vita privata. Dopo le difficoltà vissute a seguito del caso Balocco e le ... (donnapop.it)

Chiara Ferragni scambiata per un’altra, il racconto virale dell’influencer - Chiara Ferragni, in partenza per Bucarest per motivi di lavoro, viene scambiata per una sosia di sé stessa e racconta il divertente aneddoto su Instagram. Con la carriera da imprenditrice ... (comingsoon.it)

Chiara Ferragni si mostra senza trucco: “Sto cominciando a piacermi veramente” - Più gli anni passano, più Chiara Ferragni si sente bella. “Cos’è questa storia che, a 37 anni, sto cominciando a piacermi di più praticamente struccata e senza mascara?”, ha chiesto in ... (rds.it)