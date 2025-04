Derby decisivo per l' Atletico Ascoli contro la Vigor Senigallia

Derby della stagione per l'Atletico Ascoli che domenica alle 15 sarà di scena a Senigallia contro la Vigor che la segue a due punti di distanza. Una Vigor rigenerata dalla vittoria esterna a L'Aquila, che ha interrotto la mini striscia negativa di due sconfitte subite a Recanati e in casa contro la Sambenedettese. Atletico Ascoli che invece dopo la vittoria nel Derby al 'Del Conero' contro l'Ancona ha pareggiato al 'Del Duca' contro il Chieti terzo in classifica. Bianconeri ora a cinque punti dai playoff e a sette dai playout, quando mancano quattro gare alla fine della stagione. E un successo a Senigallia potrebbe garantire in anticipo l'aritmetica salvezza, primo vero obiettivo della società del patron Graziano Giordani. "Non sarà facile – ha ammesso l'attaccante Lorenzo Didio autore contro il Chieti del classico gol dell'ex – Sono rimaste quattro partite e saranno tutte 'battaglie'.

